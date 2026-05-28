Непомнящий: не жду выдающейся игры сборной России с Египтом

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Египта. Команды сыграют сегодня, 28 мая, на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет).

«У меня есть некоторые сомнения, что сборная России будет намного сильнее. Будем надеяться. Сборная Египта, конечно, сильный соперник. Но я не жду какой-то выдающейся игры. Хватит ли у наших игроков профессионализма сыграть на нужном уровне с Египтом?

Сбивающим фактором является конец сезона. Меня это смущает. Насколько игроки справятся со своими эмоциями, со своим настроем. Это проверка на профессионализм. Не говорю это в упрёк. Хотя это банальный фактор. Конец сезона очень сильно влияет на футболистов», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.