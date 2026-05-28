Дониэлл Мален рассказал о причинах перехода в «Рому» на постоянной основе

Нападающий Дониэлл Мален высказался о причинах перехода в «Рому» на постоянной основе. Нидерландский футболист выступал за итальянский клуб с января 2026 года на правах аренды из английской «Астон Виллы». По итогам сезона «волки» объявили о выкупе форварда.

– Рим — это лишь последний этап в вашей карьере, в ходе которой вы играли в Нидерландах, Германии и Англии. Что убедило вас выбрать проект «джаллоросси»?

– Конечно [повлиял] статус Рима, «Ромы», но также и амбиции клуба и нашего тренера. Поговорив с ним, я сразу почувствовал себя нужным и в центре проекта.

– Вы завоевали любовь болельщиков «Ромы» с самого дебюта, настолько, что они сравнивали вас с Роналдо «Феномено». Что вы чувствуете по этому поводу?

– Что я могу сказать? Это, безусловно, очень приятно. Роналдо был игроком другого уровня, но для меня достаточно забивать голы и делать это для «Ромы», помогая им достигать своих целей, – приводит слова Малена Forzaroma.info.

В минувшем сезоне Мален принял участие в 18 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 14 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

По итогам розыгрыша Серии А «Рома» заработала 73 очка и заняла третье место, что позволило ей квалифицироваться в Лигу чемпионов.