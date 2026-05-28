Переход Гордона в «Барселону» не повлияет на будущее Рашфорда в клубе — Sky

Готовящийся переход крайнего нападающего Энтони Гордона в «Барселону» из «Ньюкасла» не окажет прямого влияния на возможность выкупа сине-гранатовыми вингера Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Sky Sports Даниал Хан на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Барселона» по-прежнему обладает финансовыми возможностями, чтобы активировать опцию выкупа Рашфорда в размере € 30 млн.

При этом «Манчестер Юнайтед» не намерен пересматривать условия сделки с каталонским клубом и не будет рассматривать вариант с повторной арендой футболиста. Манкунианцы считают, что способны продать Рашфорда другой команде за более высокую цену.

