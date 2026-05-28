Юрий Красножан рассказал, как женская сборная России переживала отстранение от турниров

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан поделился воспоминаниями о реакции команды на отстранение от официальных турниров.

— Тяжело ли было адаптироваться к отстранению от международных турниров? Какие цели поставила перед собой сборная?
— Первое время было непросто. Ощущали чувство несправедливости. Особенно из-за пропуска Евро, на который мы отобрались. Но, разумеется, опускать руки не имели права. Главная цель, которая стоит перед сборной – вернуться сильнее. Также работаем над расширением базы кандидаток, привлечением молодых игроков, подтягиваем те направления, которые несколько отстают, — сказал Красножан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Мужские и женские сборные России отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в европейских турнирах.

