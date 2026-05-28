Непомнящий: Салах серьёзно относится к матчу со сборной России перед чемпионатом мира

Тренер Валерий Непомнящий высказался перед товарищеским матчем между сборными России и Египта и поделился ожиданиями от игры флангового нападающего Мохамеда Салаха. Команды встретятся сегодня, 28 мая, на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет).

«Сегодняшняя игра является важным матчем. Участие Салаха и ему подобных игроков в игре со сборной России тоже важно. Думаю, что они тоже серьёзно к этому относятся. Когда команды подводят себя к чемпионату мира, за неделю сбрасывают нагрузки.

Задача тренера — привести всех в одинаковое состояние. Кто-то играл меньше, кто-то — больше, кто-то после травмы. Игра со сборной России — последняя для Египта в этом цикле», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.