«Атлетико» хочет более € 120 млн за Альвареса, цена «Барселоны» — € 100 млн — Джейкобс
«Барселона» намерена сделать первое предложение мадридскому «Атлетико» о покупке нападающего Хулиана Альвареса в размере около € 100 млн. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «матрасники» хотят выручить с потенциальной продажи форварда значительно больше € 120 млн — суммы, которую сине-гранатовые заплатили за нападающего Антуана Гризманна в 2019 году.

Альварес дал понять, что хочет перейти в другой клуб.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Альвареса с «Атлетико» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

