Главный тренер «Локомотива» Фомина оценила уровень женского футбола в России

Главный тренер «Локомотива» и бывший главный тренер сборной России Елена Фомина высказалась об уровне женского футбола в стране.

«Помимо ЧМ и ЧЕ, сейчас европейские сборные участвуют в Лиге наций. Получается, для женского футбола, особенно для национальных команд, достаточно соревнований, где можно играть в отборочных циклах и завоёвывать путёвку в финальную часть большого турнира. А мы не принимаем в них участия. Наши лучшие игроки лишены возможности показать себя и увидеть уровень других команд – лучших в Европе и мире. Для молодых российских футболистов это очень чувствительная потеря. И, конечно, российские клубы лишены возможности играть в Лиге чемпионов. Это потеря мотивации для игроков. Лига чемпионов была сильным стимулом для победы в домашнем чемпионате. Сейчас наши игроки не могут составить достойную конкуренцию ведущим европейским клубам. По объективным причинам. Возможно, через год или два, после снятия ограничения, наш женский футбол сможет достойно представлять Россию в европейских клубных турнирах.

На данном этапе мы могли бы достойно конкурировать с клубами Польши, Румынии, Венгрии, Боснии, Сербии, Финляндии. Возможно, с соперниками из Португалии, Ирландии, Шотландии. Объективно конкурировать с чемпионами таких стран, как Германия, Франция или Англия, не говоря об Испании, мы не готовы. Как и клубы, так и сборные этих стран – лучшие в Европе», — сказала Фомина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.