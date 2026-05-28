«Зенит» готов предложить € 8+4 млн за 18-летнего нападающего «Фламенго» — RTI Esporte

«Зенит» готов сделать предложение «Фламенго» о покупке 18-летнего крайнего нападающего Райана Роберто. Санкт-петербургский клуб способен заплатить € 12 млн, из которых € 8 млн — в качестве фиксированной суммы, а € 4 млн — в виде бонусов за результативность. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, сине-бело-голубые могут представить предложение в ближайшие недели.

Переговоры «Фламенго» с Роберто о продлении контракта, действующего до марта 2027 года, зашли в тупик. Подчёркивается, на этом фоне 18-летний вингер был отстранён от игр за молодёжную команду клуба U20, а также он тренировок с основой.