Непомнящий: «Спартак» разучился играть на пределе своих возможностей

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о победе «Спартака» в Фонбет Кубке России и предположил, что ждёт красно-белых в новом сезоне.

«Спартак» — молодец и по делу выиграл Кубок России. Они превзошли «Краснодар», у которого эмоции были на пределе. Команда много времени играла практически одним составом. Весь сезон для «Краснодара» был трудным. А «Спартак» выиграл Кубок, но не смог зацепиться за бронзу. Это минус.

Карседо неплохо сработал, но «Спартак» уже разучился играть на пределе своих возможностей. Они много потеряли в матчах с командами, которые ниже их и по статусу, и по уровню. Изучив опыт этого сезона, «Спартак» в следующем сезоне будет конкурентоспособен в борьбе за титулы», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.