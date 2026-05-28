Непомнящий: «Спартак» разучился играть на пределе своих возможностей

Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о победе «Спартака» в Фонбет Кубке России и предположил, что ждёт красно-белых в новом сезоне.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Спартак» — молодец и по делу выиграл Кубок России. Они превзошли «Краснодар», у которого эмоции были на пределе. Команда много времени играла практически одним составом. Весь сезон для «Краснодара» был трудным. А «Спартак» выиграл Кубок, но не смог зацепиться за бронзу. Это минус.

Карседо неплохо сработал, но «Спартак» уже разучился играть на пределе своих возможностей. Они много потеряли в матчах с командами, которые ниже их и по статусу, и по уровню. Изучив опыт этого сезона, «Спартак» в следующем сезоне будет конкурентоспособен в борьбе за титулы», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

