«Почва ушла из-под ног». Экс-тренер женской сборной России — об отстранении от турниров

Главный тренер «Локомотива» и бывший главный тренер сборной России Елена Фомина поделилась воспоминаниями о реакции на отстранение российских команд от международных соревнований в феврале 2022 года.

«Что касается бана… Конечно, на тот момент первая мысль была: как же игроки? Это колоссальная потеря для них и снижение уровня. Лишение возможности выходить на новый уровень – катастрофа для профессионального спортсмена. Могу понять состояние девчонок, ведь «Локомотив» на тот момент имел в составе восемь-девять игроков сборной России. Многие только начали попадать в национальную команду.

Это катастрофа не только для игроков, но и для тренеров тоже. У меня почва ушла из-под ног, я долго не могла найти мотивацию для роста и развития игроков только в рамках нашего чемпионата. Мы лишились участия в Лиге чемпионов. Искусственно, в тренировочном процессе можно создать условия для роста, но каждому футболисту необходимы официальные международные матчи», — сказала Фомина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

