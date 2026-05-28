«Хвича — тот, кто может изменить баланс игры». Пирло — о вероятном герое финала ЛЧ

Легендарный итальянский экс-футболист Андреа Пирло ответил на вопрос, кто может стать вероятным героем финала Лиги чемпионов. В решающем матче встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

– Кто сможет изменит ход игры для «ПСЖ»?

– Я думаю, что Кварацхелия — тот, кто может изменить баланс игры сейчас, особенно в ситуациях один на один, и благодаря своей эффективности в завершении атак и ударах.

– А что насчёт «Арсенала»?

– Это больше коллектив, больше система, которая должна быть проверена и должна хорошо работать слаженно. У «ПСЖ» больше возможностей решать исход матчей индивидуальными действиями, – приводит слова Пирло La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.