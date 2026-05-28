Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хвича — тот, кто может изменить баланс игры». Пирло — о вероятном герое финала ЛЧ

«Хвича — тот, кто может изменить баланс игры». Пирло — о вероятном герое финала ЛЧ
Комментарии

Легендарный итальянский экс-футболист Андреа Пирло ответил на вопрос, кто может стать вероятным героем финала Лиги чемпионов. В решающем матче встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Кто сможет изменит ход игры для «ПСЖ»?
– Я думаю, что Кварацхелия — тот, кто может изменить баланс игры сейчас, особенно в ситуациях один на один, и благодаря своей эффективности в завершении атак и ударах.

– А что насчёт «Арсенала»?
– Это больше коллектив, больше система, которая должна быть проверена и должна хорошо работать слаженно. У «ПСЖ» больше возможностей решать исход матчей индивидуальными действиями, – приводит слова Пирло La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.

Материалы по теме
Артета пообещал фанатам «Арсенала» взять ЛЧ! Что творится перед финалом с «ПСЖ». LIVE
Live
Артета пообещал фанатам «Арсенала» взять ЛЧ! Что творится перед финалом с «ПСЖ». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android