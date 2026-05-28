Барко хочет вернуться в Аргентину и открыт для перехода в «Индепендьенте» — Лафит

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко хочет вернуться в Аргентину. Футболист открыт для перехода в «Индепендьенте» и «Ривер Плейт», за которые выступал ранее. Об этом сообщает журналист Ренцо Пантич со ссылкой на Нельсона Лафита, специализирующегося на новостях об «Индепендьенте», на странице в социальной сети X.

Барко перешёл в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В прошедшем сезоне аргентинец провёл за клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, а также сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Барко выступал за «Индепендьенте» с 2016 по 2017 год.