Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барко хочет вернуться в Аргентину и открыт для перехода в «Индепендьенте» — Лафит

Барко хочет вернуться в Аргентину и открыт для перехода в «Индепендьенте» — Лафит
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко хочет вернуться в Аргентину. Футболист открыт для перехода в «Индепендьенте» и «Ривер Плейт», за которые выступал ранее. Об этом сообщает журналист Ренцо Пантич со ссылкой на Нельсона Лафита, специализирующегося на новостях об «Индепендьенте», на странице в социальной сети X.

Барко перешёл в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В прошедшем сезоне аргентинец провёл за клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, а также сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Барко выступал за «Индепендьенте» с 2016 по 2017 год.

Материалы по теме
«Индепендьенте» ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Барко — Грова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android