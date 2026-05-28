Неймар может быть исключён из сборной Бразилии на ЧМ-2026 — ESPN

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) ожидает полного восстановления нападающего «Сантоса» Неймара до 12 июня, о чём сообщает ESPN. Ранее стало известно, что футболист проходит реабилитацию после травмы икроножной мышцы.

По информации источника, если накануне матча сборной Бразилии в 1-м туре группового этапа с Марокко (14 июня) Неймар будет в форме, то останется в команде. В противном случае возрастает риск исключения 34-летнего форварда из состава национальной команды.

На текущий момент CBF не желает исключать Неймара. Игрок будет следовать протоколу лечения с целью восстановиться к старту мирового первенства.