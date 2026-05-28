Непомнящий — об Игдисамове в ЦСКА: для борьбы за титул нужно иметь какой-то опыт

Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА на следующий сезон.

«Для меня назначение Игдисамова тоже является вопросом. Я никогда не был работодателем. Не знаю, по каким критериям отбирают специалистов. Не знаю, какая задача будет стоять перед тренером, который приходит в ЦСКА. Борьба за титул? Для этого нужно иметь какой-то опыт.

Да, у Игдисамова есть опыт работы с молодёжным составом, но это немного другое дело. А с другой стороны, армейцам пора уже определиться: пойти по этому пути и использовать свои ресурсы. Может, пора? Есть Игнашевич и Березуцкие, которые тоже могли быть в этой роли», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

4 мая ЦСКА объявил о назначении Игдисамова в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством красно-синие провели три матча во всех турнирах, в которых два раза победили и один раз проиграли.

