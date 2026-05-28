Легендарный итальянский экс-футболист Андреа Пирло спрогнозировал победителя финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «ПСЖ» (Франция) и «Арсеналом» (Англия). Игра пройдёт в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

– Финал Лиги чемпионов состоится в субботу: «ПСЖ» против «Арсенала». Это две лучшие команды мира?

– Да, с учётом мюнхенской «Баварии». Полуфинал, такой как ПСЖ – «Бавария», действительно прекрасен, это одна из тех игр, которые, ты надеешься, никогда не закончатся. Смотреть такое никогда не надоедает, ты понимаешь, что каждую минуту может произойти что угодно. Это те игры, которые хотят видеть дети, ради которых люди ходят на стадион. Конечно, не ничьи 0:0 с 10 людьми за линией мяча, где приходится выключать телевизор, чтобы увидеть удар по воротам.

– На кого вы ставите в матче «ПСЖ» — «Арсенал»?

– Я бы сказал, 2:1 в пользу «ПСЖ». Я считаю их небольшими фаворитами, но только потому, что у них больше опыта в таких играх. «ПСЖ» уже играл в двух финалах Лиги чемпионов, один проиграл, а другой выиграл, и теперь у них есть возможность снова победить. Я вижу их фаворитами, даже несмотря на то что «Арсенал» находится в хорошей форме; они только что выиграли английскую Премьер-лигу и показывают отличный футбол.

– Что решит исход матча?

– Оборона. У обеих команд отличные игроки в атаке, но обе замечательно играют в обороне. Забить «Арсеналу» сложно, потому что, я думаю, два центральных защитника, Габриэл и Салиба, одни из лучших в мире по физической подготовке, скорости и агрессивности. Думаю, это будет отличный матч, – приводит слова Пирло La Gazzetta dello Sport.