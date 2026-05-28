Сын Карло Анчелотти станет главным тренером «Лилля», соглашение достигнуто — Footmercato

Давиде Анчелотти, сын главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти, возглавит клуб французской Лиги 1. Как сообщает издание Footmercato, «Лилль» договорился о контракте с итальянским специалистом. В клубе Анчелотти-младший сменит француза Бруно Женезио, который не захотел продлевать контракт.

Ранее Давиде Анчелотти работал в качестве тренера в «ПСЖ», «Реале», «Баварии», «Наполи», «Эвертоне», снова в «Реале» и в сборной Бразилии. Единственный самостоятельный опыт в карьере итальянца — бразильский «Ботафого», который он тренировал с июля по декабрь 2025-го.

По итогам сезона-2025/2026 «Лилль» занял третье место в турнирной таблице Лиги 1. Команда квалифицировалась в общий этап Лиги чемпионов УЕФА — 2026/2027.