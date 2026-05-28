«Фламенго» хочет получить не менее € 15 млн за игрока, интересующего «Зенит» — RTI Esporte

«Фламенго» рассматривает вариант с продажей 18-летнего крайнего нападающего Райана Роберто «Зениту», который готовит предложение в размере € 12 млн, из которых € 8 млн — в качестве фиксированной суммы, а € 4 млн — в виде бонусов. Однако бразильский клуб считает, что может повысить переговорную цену. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, красно-чёрные хотят выручить как минимум € 15 млн с продажи вингера. Ранее «Шахтёр» предложил за переход Роберто около € 8 млн, а «Лилль» — € 10 млн. Руководство клуба из Рио-де-Жанейро сочло обе суммы недостаточными.

Ранее RTI Esporte сообщил, что сине-бело-голубые могут представить своё предложение в ближайшие недели.