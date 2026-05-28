«Сейчас я бы определённо играл в АПЛ». Пирло — о проблемах итальянского футбола

Легендарный итальянский экс-футболист Андреа Пирло, выступавший в составе «Милана» и «Ювентуса», высказался о проблемах итальянского футбола. В нынешнем сезоне ни один клуб Серии А не вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

– Андреа, насколько близки итальянские команды к тому, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов?

– Сейчас очень близки. В последние годы «Интер» был близок к этому: в 2023 году они соревновались с «Манчестер Сити» (0:1), в отличие от матча с «ПСЖ» (0:5) в прошлом году. Но я думаю, что сейчас есть много других команд, гораздо сильнее наших.

– Что, по-вашему, не хватает итальянским командам, чтобы снова стать конкурентоспособными в главном европейском турнире: таланта, инвестиций, идей?

– Всего понемногу, даже менталитет, предполагающий игру в другой футбол. Если посмотреть на команды, которые доходят до финалов, у них есть атакующий футбол, качественные игроки. И, конечно, у них также есть инвестиции, которые мы больше не можем делать. Когда-то лучшие игроки приезжали в Италию, теперь они уезжают в другие места, и в этом разница.

– Вы были одним из лучших в своём поколении: Пирло играл бы в Италии или где-нибудь ещё в 2026 году?

– Сейчас, когда Италия уже не является главной лигой, я бы определённо играл в английской Премьер-лиге, – приводит слова Пирло La Gazzetta dello Sport.