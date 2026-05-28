«Сантос» сделал заявление о травме Неймара на фоне разногласий со сборной Бразилии
«Сантос» сделал заявление для прессы относительно состояния здоровья нападающего Неймара, вызванного в сборную Бразилии для участия в чемпионате мира — 2026. Ранее клуб сообщал о наличии у форварда отёка, однако в национальной команде установили, что травма игрока серьёзнее. Из-за неё Неймар может пропустить первый матч сборной на мировом первенстве.

«Что касается клинической проблемы Неймара, медицинский отдел ФК «Сантос» поясняет следующее:

  • Абсолютно все результаты обследований, проведённых Неймару, были переданы в Бразильскую футбольную конфедерацию (CBF) до 18-го числа, даты вызова в сборную.
  • Двухнедельный период отсчитывается с 17-го числа и заканчивается в это воскресенье (31 мая), чтобы игрок смог вернуться к тренировкам. Следует помнить, что эти сроки могут варьироваться от человека к человеку, в зависимости от потребностей команды и важности игр.
  • В состав физиотерапевтической команды сборной Бразилии также входят специалисты из ФК «Сантос», которые наблюдают за Неймаром более 10 лет и будут делать это на протяжении всего процесса восстановления.
  • Медицинский отдел клуба согласен с графиком лечения, определённым медицинской бригадой CBF.
    Специалисты из «Сантоса» знают о способности футболиста к восстановлению и уверены, что Неймар будет готов к участию в чемпионате мира», — цитирует заявление «Сантоса» Globo.
