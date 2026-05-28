Аллегри стал главным тренером «Наполи» — Романо

Массимилиано Аллегри стал новым главным тренером «Наполи». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

58-летний специалист принял все условия, предложенные неаполитанским клубом, и скоро подпишет контракт. Сделка является завершённой.

В минувшем сезоне Аллегри возглавлял «Милан». Под его руководством «россонери» набрали 70 очков и заняли пятое место. Команда не квалифицировалась в Лигу чемпионов. «Наполи» при Антонио Конте заработал 76 очков и расположился на второй строчке.

Ранее стало известно, что «Милан» выплатит Аллегри и уволенному руководству более € 20 млн.