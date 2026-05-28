«Спартак» начнёт подготовку к сезону 21 июня, команда сыграет с «Крыльями» на сборах

«Спартак» на официальном сайте проинформировал о дате выхода команды из отпуска, а также о планах красно-белых по подготовке к сезону.
«Красно-белые ушли в отпуск, который продлится до 21 июня. В этот день игроки должны собраться в Москве. На следующий день запланированы углублённое медицинское обследование и начало тренировок в Тарасовке под руководством Хуана Карлоса Карседо.
На подмосковной базе нашего клуба пройдёт первая неделя подготовки к новому сезону, а затем работа продолжится на тренировочных полях около «Лукойл Арены».
Игроки, которые получили вызов в свои национальные команды, присоединятся к «Спартаку» позже остальных. Это Александр Максименко, Даниил Денисов и Наиль Умяров (Россия), Никита Массалыга (Россия U19), Кристофер Мартинс (Люксембург), Ливай Гарсия (Тринидад и Тобаго), Манфред Угальде (Коста-Рика) и Александер Джику (Гана).
В рамках сборов «Спартак» проведёт несколько товарищеских матчей. В частности, 2 июля нашим соперником станет «Спартак» из Костромы, а 4-го — «Крылья Советов».
18 июля красно-белые откроют новый сезон матчем за Суперкубок России с «Зенитом», — написано на сайте «Спартака».
