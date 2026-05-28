Сафонов пропустил в три раза больше голов, чем Райя из «Арсенала» в сезоне Лиги чемпионов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил 12 голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, что в три раза больше, чем вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя. Английская и французская команды встретятся в финале главного еврокубкового турнира в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Отметим, что российский вратарь провёл на три встречи меньше, чем испанский голкипер. Райя также опережает Сафонова по количеству сейвов (33 против 32), пойманных кроссов (17 – 10) и проценту отражённых ударов (89,2% – 73,3%).

В нынешнем сезон Матвей Сафонов провёл 26 матчей за клуб во всех турнирах. На его счету 12 «сухих» игр и 27 пропущенных мячей.