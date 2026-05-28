В Мадриде умер чемпион СССР и экс-футболист «Торпедо» и «Спартака»

Бывший нападающий московских «Торпедо» и «Спартака» Немесио Посуэло ушёл из жизни в возрасте 85 лет в Мадриде. Об этом официально сообщила пресс-служба автозаводцев.

«Сегодня, 28 мая, в Мадриде на 86-м году жизни скончался чемпион и обладатель Кубка СССР 1960 года, двукратный серебряный призёр (1961, 1964) чемпионата Советского Союза в составе «Торпедо» Немесио (Михаил) Посуэло.

Посуэло провёл за наш клуб 72 матча, забил 24 мяча. Футбольный клуб «Торпедо Москва» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении пресс-службы «Торпедо» в телеграм-канале команды.

