Стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Египтом

Египет — Россия: стартовый состав сборной России на товарищеский матч 28 мая 2026

Сегодня, 28 мая, состоится товарищеский матч между сборными Египта и России. Встреча пройдёт на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Стартовый состав сборной России: Агкацев, Вахания, Дивеев, Сильянов, Круговой, Батраков, Кисляк, Миранчук Ан., Глушенков, Сергеев, Обляков.

В последний раз в рамках официальных игр сборная России встречалась с Египтом летом 2018 года. Тогда в рамках проходившего чемпионата мира россияне обыграли египтян со счётом 3:1.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Египетская национальная команда занимает 29-е место в этом списке.

