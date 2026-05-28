Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Маурисио Почеттино провёл переговоры с «Миланом» — ESPN

Маурисио Почеттино провёл переговоры с «Миланом» — ESPN
Комментарии

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино провёл переговоры с «Миланом». Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, бывший наставник английского «Тоттенхэма» и французского «ПСЖ» заинтересован в переходе в «Милан», так как «россонери» планируют вкладывать значительные средства в развитие молодёжной системы клуба, а также в создание конкурентоспособной команды.

Почеттино возглавляет сборную США с 2024 года. Его контракт действует до конца чемпионата мира – 2026.

Ранее «Милан» уволил главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Также своих постов лишились генеральный директор Джорджо Фурлани и спортивный директор Игли Таре. По итогам сезона красно-чёрные заработали 70 очков и расположились на пятой строчке в таблице Серии А — вне зоны Лиги чемпионов.

