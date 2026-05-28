Polymarket в процентах оценил вероятность победы на ЧМ-2026 всех 48 стран-участниц

Сборная Испании является главным претендентом на победу на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Как сообщает Polymarket Sports в соцсети X, вероятность чемпионства испанцев составляет 17%. Второе место с 16% занимает Франция. Тройку лидеров замыкает Англия, у которой 11%.
Вероятность победы на ЧМ-2026 всех сборных по версии Polymarket Sports:
17% — Испания;
16% — Франция;
11% — Англия;
10% — Португалия;
9% — Бразилия;
8% — Аргентина;
5% — Германия;
4% — Нидерланды;
3% — Норвегия;
2% — Япония;
2% — Колумбия;
2% — Бельгия;
1,5% — Марокко;
1,2% — США;
1,2% — Швейцария;
1,1% — Уругвай;
1,1% — Мексика;
0,9% — Эквадор;
0,8% — Хорватия;
0,7% — Турция;
0,7% — Сенегал;
0,6% — Австрия;
0,5% — Швеция;
0,4% — Канада;
0,3% — Южная Корея;
0,3% — Гана;
0,3% — Парагвай;
0,3% — Шотландия;
0,3% — Кот-д`Ивуар;
0,3% — Чехия;
0,3% — Египет;
0,2% — Босния и Герцеговина;
0,2% — Иран;
0,2% — Алжир;
0,2% — Тунис;
0,2% — Австралия;
0,1% — Новая Зеландия;
0,1% — Гаити;
0,1% — Иордания;
0,1% — Кюрасао;
0,1% — Узбекистан;
0,1% — Панама;
0,1% — Ирак;
0,1% — ЮАР;
0,1% — ДР Конго;
0,1% — Кабо-Верде;
0,1% — Катар;
0,1% — Саудовская Аравия.