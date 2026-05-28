Салах — вне заявки на матч сборной Египта с Россией, Мармуш — в стартовом составе

Сегодня, 28 мая, состоится товарищеский матч между сборными Египта и России. Встреча пройдёт на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав сборной Египта: Шобейр, Хани, Ибрахим, Абдель Монем, Карим, Лашин, Аттия, Ашур, Трезеге, Зизо, Мармуш.

В последний раз в рамках официальных игр сборная России встречалась с Египтом летом 2018 года. Тогда в рамках проходившего чемпионата мира россияне обыграли египтян со счётом 3:1.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Египетская национальная команда занимает 29-е место в этом списке.