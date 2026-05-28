«Действовал необдуманно». Марко Матерацци извинился за поездку в Россию на финал Кубка

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Марко Матерацци принёс извинения за свою поездку в Россию на Суперфинал Фонбет Кубка страны. Экс-защитник был в числе приглашённых гостей в рамках рекламной акции букмекерской компании.

Fonbet Кубок России. Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Привет всем! В последние часы много говорили о моей поездке в Россию. Я провёл там полдня, участвуя исключительно в мероприятии для детей; я не принимал участия ни в каких других мероприятиях на стадионе. Несмотря на это, я понимаю, что моё присутствие там задело многих людей. Я понимаю, что действовал необдуманно, недооценив последствия своих действий, и мне несложно это признать.

Те, кто меня знает, знают, что я никогда не прячусь за оправданиями… и я понял, что подвёл многих людей, особенно тех, кто на Украине каждый день рискует своей жизнью. Моя главная цель всегда заключалась в том, чтобы дарить радость и веселье детям по всему миру через футбол. Я хочу от всего сердца заявить, что я против любой войны и пропаганды», — написал Матерации в соцсети.

