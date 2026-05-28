На «Ботафого» наложили трансферный бан из-за долга перед «Зенитом»

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет на трансферы для «Ботафого» в связи с задолженностью перед «Зенитом» за трансфер нападающего Артура в 2025 году. Об этом сообщает Gazeta Botafogo.

Подчёркивается, что в марте 2026 года ФИФА обязала клуб из Рио-де-Жанейро выплатить оставшиеся платежи по сделке на сумму в € 5,7 млн. Это наказание стало четвёртым для «Ботафого» в 2026 году. Клуб лишён возможности регистрировать игроков в течение трёх трансферных окон.

Бразильский футболист играл за санкт-петербургский клуб с января 2024 года. В составе «Зенита» Артур принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

