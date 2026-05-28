«Спартак» объявил об уходе защитника Олега Рябчука из клуба

«Спартак» в телеграм-канале объявил об уходе защитника Олега Рябчука из клуба.

«Контракт с 28-летним защитником не будет продлён. За три года Рябчук провёл за красно-белых 73 матча и стал обладателем Кубка России.

Благодарим Олега за время, проведённое в клубе! Желаем ему всего наилучшего и успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении красно-белых.

Футболист играл за красно-белых с лета 2023 года. В 73 матчах во всех турнирах Рябчук отметился пятью результативными передачами. В нынешнем сезоне защитник сыграл 18 матчей, где не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

