«Сейчас я чувствую себя спокойнее и свободнее». Левандовски — об уходе из «Барселоны»

Нападающий Роберт Левандовски поделился эмоциями после ухода из «Барселоны». Польский форвард покинул команду по окончании нынешнего сезона.

«Известно, что когда играешь на самом высоком уровне, где давление ощущается каждые три дня, человек более сосредоточен, более напряжён. В последнее время доза эмоций была очень высокой. Думаю, сейчас я чувствую себя спокойнее и свободнее, определённый этап моей жизни подошёл к концу. Также появляется большая дистанция от всего этого, человек начинает вспоминать то, что произошло, чего он достиг», – приводит слова Левандовского аккаунт Польского футбольного союза в социальной сети X.

Левандовски перешёл в «Барселону» летом 2022 года. За этот период 37-летний форвард принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых отметился 119 голами и 24 результативными передачами. В каталонском клубе поляк трижды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок Испании.