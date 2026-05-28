Андрей Шевченко раскритиковал Пирло и Тотти за поездки в Россию

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко высказался о поездках бывших игроков сборной Италии Марко Матерацци и Андреа Пирло в Россию на Суперфинал Фонбет Кубка страны. В апреле прошлого года в Россию также приезжал другой экс-игрок сборной Италии Франческо Тотти.

– Такие великие футбольные имена, как Тотти, Пирло, а теперь даже Гаттузо заявил, что готов поехать в Россию работать. Не просто на показательный матч. Эти люди ездили просто. Общались ли вы с ними? Потому что вас критиковали – мол, вы с ними гуляете, общаетесь и ничего не делаете, чтобы эти легенды не ехали туда за гонорарами?

– Я общался со многими из них. Я осуждаю то, что они сделали. Я выразил им свою позицию и позицию, как на это смотрит Украина. Но им с этим жить, это их решение.

– Как они реагировали? Они говорили «окей, мы ошиблись» или они говорили «дайте деньги, пригласите и мы к вам приедем»?

– Послушайте. Даже ответа не было. Люди понимают, но они приняли такое решение. Я ещё раз говорю. Я выразил им свою позицию, недовольство тем, что они это делают. Они об этом знают. Я всем сказал, кого я знаю.

– Вы обиделись на них? Будете с ними общаться? Или пока на паузе?

– Однозначно, пока это всё на паузе. Можно сказать, что это меня обидело. Да, это меня обидело. Я не знаю, почему они принимают такие решения, какая у них мотивация в этом. Это их решение, — сказал Шевченко в интервью на YouTube-канале «Бомбардир».