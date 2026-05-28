Карпин рассказал, дебютирует ли Ибрагимов за сборную России в матче с Египтом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, дебютирует ли за национальную команду 18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов в товарищеском матче с Египтом. Игра пройдёт сегодня, 28 мая, начало – в 21:00 мск.

— Очень приятное впечатление произвёл. Понятно, что был разговор по душам. За жизнь, так сказать. С точки зрения теории для него нет никаких новинок. Видно, что тактически он подготовлен.

— Дебют его когда состоится?

— Может быть, и сегодня. Посмотрим, как игра будет складываться.

— Когда узнали, что Салах не сыграет?

— Только перед игрой. Это никак не влияет на нашу команду, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».