Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал, дебютирует ли Ибрагимов за сборную России в матче с Египтом

Карпин рассказал, дебютирует ли Ибрагимов за сборную России в матче с Египтом
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, дебютирует ли за национальную команду 18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов в товарищеском матче с Египтом. Игра пройдёт сегодня, 28 мая, начало – в 21:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
2-й тайм
0 : 0
Россия

— Очень приятное впечатление произвёл. Понятно, что был разговор по душам. За жизнь, так сказать. С точки зрения теории для него нет никаких новинок. Видно, что тактически он подготовлен.

— Дебют его когда состоится?
— Может быть, и сегодня. Посмотрим, как игра будет складываться.

— Когда узнали, что Салах не сыграет?
— Только перед игрой. Это никак не влияет на нашу команду, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Тяжёлый матч сборной России с участником ЧМ! Египет напрягает защиту команды Карпина. LIVE
Live
Тяжёлый матч сборной России с участником ЧМ! Египет напрягает защиту команды Карпина. LIVE
Карпин вызвал в Россию 18-летнего игрока «МЮ»! Ибрагимов — мимо сборной Англии? Карпин вызвал в Россию 18-летнего игрока «МЮ»! Ибрагимов — мимо сборной Англии?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android