Бернарду Силва в шаге от перехода в «Барселону», игрока предлагали «Реалу» — Скира

Португальский полузащитник Бернарду Силва находится в шаге от перехода в «Барселону» в качестве свободного агента. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 31-летний футболист подпишет с сине-гранатовыми контракт, рассчитанный до 2028 года с возможностью продления до 2029 года.

Ранее издание AS сообщало, что кандидатура Бернарду была предложена мадридскому «Реалу». Marca информировала, что мадридский «Атлетико» был готов заключить с полузащитником контракт на два года с возможностью продления на сезон.

30 июня у Бернарду заканчивается контракт с «Манчестер Сити», где он играл с 2017 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.