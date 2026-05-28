«Кристал Пэлас» сыграл очень практично». Арапов — о финале Лиги конференций

Комментатор Оkkо Влад Арапов высказался о победе «Кристал Пэлас» над «Райо Вальекано» со счётом 1:0 в финале Лиги конференций сезона-2025/2026.

«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» — единственный мяч забил Матета. Чем был хорош «Кристал Пэлас»? Своей прагматичностью, структурностью, здорово играли в полузащите. Команда сваливалась на фланг, и, кстати, за ним было интереснее всего наблюдать, поскольку именно там команда продвигала мяч, а Уортон съедал каждого, кто оказывался в поле его внимания.

В первом тайме ещё была более-менее равная борьба, и какие-то моменты возникали у соперника. «Кристал Пэлас» сыграл очень практично. И вот во втором тайме, когда забили, был даже отрезок у соперника, когда слишком раскрылись, не успевали уже крайние защитники садиться назад. Чаварриа и Андрей Рациу раскрывались и там выбегали буквально три в два, например. Футболисты «Кристал Пэлас» могли забивать ещё. Была невероятная серия из трёх штанг, хотя там попали в офсайд.

Но «Кристал Пэлас» как будто лучше понимал, что он хочет. А соперник, как это довольно часто бывает, сдулся физически к 60-й минуте. И потом реально было сложно. Иньиго Перес пытался как-то отреагировать на пропущенный мяч заменами. Но тот же Ильяс Ахомаш, который вышел на фланг, не смог привнести должной остроты. И пришлось даже лидеров снимать. Камельо, кстати, неплохо вышел. Сразу что-то интересное появилось. Он сразу пытался за мяч цепляться, какие-то моменты создавать. Но всё равно этого не хватило. Почему? Потому что достаточно качественно сыграла оборона «Кристал Пэлас». В этом матче сошлись команды, которые не очень любят владеть мячом. Поэтому так получилось 1:0 — победа «Кристал Пэлас» абсолютно по делу.

Жан-Филипп Матета поедет со сборной Франции на чемпионат мира, может себе сделать имя там по-настоящему, хотя уже сейчас о нём многие знают. Вообще я очень рад за него, потому что он созрел для больших свершений. Только в 28 лет получил вызов в национальную команду. За год выиграл три трофея. Мог в «Милан» уйти ещё зимой, но не прошёл медкомиссию. И не стал сильно переживать. Вернулся в команду и этим матчем в том числе показал, что он профессионал, он полностью отдаётся своему делу», — сказал Арапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».