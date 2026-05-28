Египет — Россия: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными Египта и России. Встреча проходит на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. В качестве главного арбитра встречи выступает Хелу Бен Брам. После первого тайма счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз в рамках официальных игр сборная России встречалась с Египтом летом 2018 года. Тогда в рамках проходившего чемпионата мира россияне обыграли египтян со счётом 3:1.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Египетская национальная команда занимает 29-е место в этом списке.