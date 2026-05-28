Шевченко высказался о дисквалификации Мудрика на 4 года и отверг обвинения в адрес Украины

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко высказался о четырёхлетней дисквалификации вингера «Челси» Михаила Мудрика из-за употребления допинга, а также отверг обвинения в адрес сборной Украины, что нарушение произошло в расположении национальной команды.

— Часто звучат слова, что, сборная Украины как-то замешана в этом, что допинг имел место именно в сборной. Что вы об этом знаете? Потому что я понимаю, что юристы «Челси» и, возможно, Мудрика обращались в ассоциацию.

— Во-первых, УАФ никогда не была стороной конфликта в этой ситуации. Наша позиция одна. Мы верим в Михаила. Мы верим, что он сделал всё правильно. Мы ждём его, когда он вернётся. Сейчас мы готовы помогать и отвечали всегда на все запросы, которые нам присылали юристы. Максимум информации, который мы могли собрать, мы отдавали.

Мы были в диалоге с юристами Мудрика. Запросы, которые они делали, мы на них отвечали всегда. Ещё раз говорю, УАФ не является стороной конфликта. Сейчас ситуация такая, что Михаил получил от Футбольной ассоциации Англии бан на четыре года. Он подал апелляцию против футбольной ассоциации. И скоро суд Лозанны будет рассматривать эту апелляцию. Надеемся, что они примут правильное решение и сократят его дисквалификацию. И ждём его, когда он вернётся.

— То есть никаких запросов к УАФ, что, мол, вы виноваты в этом — такого ничего нет?

— Я же говорю, УАФ — это не сторона конфликта сегодня. Есть юридическая тайна. То, что юристы нам писали, Мишины юристы — мы отвечали. Максимум информации мы давали для этого, — сказал Шевченко в интервью на YouTube-канале «Бомбардир».