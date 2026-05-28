Видео: в Глушенкова светили лазером в начале матча сборной России с Египтом

В начале товарищеского матча между сборными России и Египта в нападающего Максима Глушенкова начали светить лазерной указкой.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале сборной России.

Встреча проходит на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. В качестве главного арбитра встречи выступает Хелу Бен Брам. На момент выхода новости счёт 0:0.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Египетская национальная команда занимает 29-е место в этом списке.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.