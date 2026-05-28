«Ждём, что станет основным в сборной России». Карпин — о защитнике ЦСКА Данилове

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о защитнике ЦСКА Кирилле Данилове, который впервые получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи в мае-июне. В завершившемся сезоне Мир Российской Премьер-Лиги на счету 18-летнего игрока 11 матчей.

«Разговора о чём‑то конкретном не было. Видно было по первым дням, что нервничает. Молодой всё‑таки. Немного тушевался первые два‑три дня, но начинает потихоньку адаптироваться.

Что касается игровых качеств, то я уверен, что всё покажет. Понятно, что молодой защитник. Как говорится, он свои ошибки ещё должен совершить. Мы этого не боимся. Ждём, что он станет основным игроком сборной», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».