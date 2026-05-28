Энцо сообщил Алонсо о желании покинуть «Челси», клуб требует € 120 млн за трансфер — MD

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес уведомил клуб и главного тренера Хаби Алонсо о желании покинуть команду летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «синие» сообщили футболисту, что потребуют € 120 млн за его потенциальный переход — сумму, за которую аргентинец был куплен зимой 2023 года. Агент Фернандеса связался с мадридским «Реалом» с целью осуществить трансфер.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.