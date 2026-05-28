Ребров: в «Спартаке» Кононов взял за руки Зобнина и Джикию и сказал: «Это новые капитаны»

Экс-вратарь «Спартака» Артём Ребров поделился воспоминаниями, как полузащитник Роман Зобнин стал капитаном красно-белых.

«Зобе было очень тяжело менять статус молодого игрока на статус лидера. При Кононове постепенно уходили Глушаков и Комбаров. Олег Георгиевич взял за руки Рому с Георгием [Джикией] и сказал: «Ребята, это ваши два новых капитана!» Мне кажется, вышло искусственно. Да, Гео раннего созревания и балагур по характеру, поэтому ему было попроще. Зоба же тогда не стремился к лидерству. Он тихонько делал своё дело чуть в сторонке. Причём мы с ним общались: «Рома, ты вице-капитан, надо включаться, становиться вожаком».

В общем, Рома включался в какие-то вещи, но Джикия большую часть брал на себя. Зобнин при Станковиче почти не играл. Ну, бывает, тренер не видит в составе. Мне не нравились все эти разговоры, что он пенсионер и что уже пора прощаться. Когда руководство меня спрашивало, говорил так: «Уверен, Рома принесёт пользу. Ему всего 30 с небольшим, он в отличной форме и всё ещё в порядке. Плюс он нужен в раздевалке, у нас ведь почти нет опытных российских игроков», — написал Ребров в колонке на Sports.ru.

