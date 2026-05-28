Мичел Санчес покинул «Жирону» после вылета команды из Ла Лиги

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес покинул клуб после вылета каталонской команды из испанской Ла Лиги.

«Мичел Санчес не продолжит работу в «Жироне». Клуб выражает искреннюю благодарность тренеру, родившемуся в Мадриде, за преданность, самоотверженность и профессионализм, с которыми он руководил первой командой, а также за человечное, доступное и уважительное отношение к членам клуба, болельщикам, руководству и всему персоналу.

Под его руководством «Жирона» пережила один из самых ярких периодов в своей истории. Команда не только закрепилась в Ла Лиге благодаря смелому и узнаваемому стилю игры, но и достигла беспрецедентных результатов, кульминацией которых стало историческое третье место в сезоне-2023/2024, позволившее ей впервые квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА.

Клуб также хотел бы отметить работу членов его тренерского штаба, Сальвы Фунеса, Давида Порселя и Хуана Карлоса Балагера, подчеркнув их профессионализм, преданность делу и вклад в повседневную работу команды. Все трое также завершают свою работу в клубе.

«Жирона» желает Мичелу и его команде больших успехов как в профессиональной, так и в личной жизни в будущем», – сообщает официальный сайт «Жироны».

По итогам сезона «Жирона» заняла предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги, заработав 41 очко.