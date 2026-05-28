Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян может перейти в топ-клуб Саудовской Аравии — источник

Сперцян может перейти в топ-клуб Саудовской Аравии — источник
Комментарии

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в топ-клуб Саудовской Аравии. Об этом сообщает футбольный эксперт Тимур Гурцкая в телеграм-канале «Это футбол, брат!».

По информации источника, 25-летний хавбек получил предложение от команды, входящей в топ-3 клубов Саудовской Аравии. Сперцяна устраивают личные условия, но нужно договориться с «быками». Подчёркивается, в случае желания полузащитника перейти в саудовскую команду, президент и владелец российского клуба Сергей Галицкий отпустит игрока в «благодарность за проведённое в «Краснодаре» время».

В сезоне-2025/2026 Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Экс-игрок «Краснодара» Газинский: Сперцян заслужил поехать играть в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android