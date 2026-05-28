«Фанаты с горы закидывали грушами». Игнашевич — о самом экзотичном выезде сборной России

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич поделился воспоминаниями о самых экзотичных выездах в составе национальной команды. В эти минуты подопечные Валерия Карпина проводят товарищеский матч со сборной Египта на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет). На момент написания новости счёт 0:0.

«Самый дальний выезд, наверное, это Бразилия, чемпионат мира. И очень хорошо запомнили мы эти матчи во многом потому, что в одном городе было очень жарко и влажно, а в другом холодно. В одном ты выходил после первого тайма и у тебя бутсы чавкали, а через три дня ты играешь и уже термобельё надеваешь.

И, Дима (обращается к экс-форварду Дмитрию Сычёву. — Прим. «Чемпионата»), может, помнит, матчи в Андорре, когда болельщики сверху, с горы, закидывали грушами футболистов. По-моему, мы дважды играли. И такое не забывается», — сказал Игнашевич в эфире Okko.