Более 2000 болельщиков сборной России посетили матч с Египтом

Более 2000 болельщиков сборной России посетили товарищеский матч с Египтом. Встреча проходит на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. В качестве главного арбитра встречи выступает Хелу Бен Брам. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«Более 2000 болельщиков поддерживают нашу команду в Каире. Самый массовый выездной сектор на сборной в этом десятилетии. Спасибо», – сообщает телеграм-канал РФС.

В последний раз в рамках официальных игр сборная России встречалась с Египтом летом 2018 года. Тогда в рамках проходившего чемпионата мира россияне обыграли египтян со счётом 3:1.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Египетская национальная команда занимает 29-е место в этом списке.

Неудачный матч сборной России! Команда Карпина проиграла в Египте
