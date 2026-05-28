Рашфорд покинет «Барселону», если клуб подпишет Бернарду Силву — Sport.es

Рашфорд покинет «Барселону», если клуб подпишет Бернарду Силву — Sport.es
Потенциальное подписание «Барселоной» полузащитника Бернарду Силвы полностью исключает возможность сохранения в команде крайнего нападающего Маркуса Рашфорда, арендованного у «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, с подписанием португальского футболиста и готовящимся переходом вингера Энтони Гордона из «Ньюкасла» «в составе не останется места для английского нападающего».

В последнее время переговоры между «блауграной» и агентом Силвы достигли значительного прогресса. Зарплата полузащитника, который может прийти в «Барселону» бесплатно, не станет проблемой.

30 июня у Бернарду заканчивается контракт с «Манчестер Сити», где он играл с 2017 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

