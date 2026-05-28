Sport.es раскрыл, почему «Барселона» активизировала интерес к Бернарду Силве

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик изначально не видел целесообразности в подписании 31-летнего полузащитника Бернарду Силвы, чей контракт с «Манчестер Сити» заканчивается летом. Немецкого специалиста настораживал возраст португальского игрока. Также Флик считал, что в команде много атакующих футболистов. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, за последние несколько дней тренер сине-гранатовых осознал, что Силва является необходимым футболистом ввиду травматичности атакующих игроков «Барселоны». Флик хочет иметь качественную подмену для них.

Также в «Барселоне» считают, что португалец способен стать важным игроком для раздевалки из-за его лидерских качеств. В клубе ценят умение Силвы играть на разных позициях: в центре поля и на правом фланге атаки, что позволит получить отдых Ламину Ямалю.

