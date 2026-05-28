Стало известно, почему Салах не попал в заявку сборной Египта на матч с Россией

Пресс‑офицер товарищеского матча между сборными Египта и России Махмуд Эссам заявил, что решение о невключении нападающего африканской команды Мохамеда Салаха в заявку на игру не связано с травмой и было принято тренерским штабом. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля.

«Это решение, согласованное с тренерским штабом. Он прибыл в расположение команды только вчера, — приводит слова Эссама «Матч ТВ».

Предстоящим летом сборная Египта примет участие в чемпионате мира 2026 года. Её соперниками по группе G станут команды Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.