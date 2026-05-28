У сборной России одна победа в последних пяти матчах

Сборная России одержала одну победу в последних пяти матчах. В четверг, 28 мая, команда Валерия Карпина уступила египетской сборной в товарищеской игре со счётом 0:1.

В нынешнем году сборная России сыграла вничью с Мали (0:0) и победила Никарагуа (3:1). В ноябре 2025 года российская национальная команда проиграла Чили (0:2) и сыграла вничью с Перу (0:0).

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

