У сборной России одна победа в последних пяти матчах
Сборная России одержала одну победу в последних пяти матчах. В четверг, 28 мая, команда Валерия Карпина уступила египетской сборной в товарищеской игре со счётом 0:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'
В нынешнем году сборная России сыграла вничью с Мали (0:0) и победила Никарагуа (3:1). В ноябре 2025 года российская национальная команда проиграла Чили (0:2) и сыграла вничью с Перу (0:0).
В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.
