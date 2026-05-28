Goal назвал топ-10 лучших игроков сезона в Европе, Олисе — второй, Мбаппе — четвёртый
Портал Goal представил рейтинг лучших футболистов Европы в сезоне-2025/2026. Первое место в нём занял нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. Англичанин опередил партнёра по команде Майкла Олисе, занявшего второе место.

На третьей и четвёртой строчках расположились вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и форвард «Реала» Килиан Мбаппе. Топ-5 замкнул опорник «Арсенала» Деклан Райс.

Топ-10 лучших футболистов Европы в сезоне-2025/2026 по версии Goal:

1. Гарри Кейн («Бавария»).
2. Майкл Олисе («Бавария»)
3. Ламин Ямаль («Барселона»).
4. Килиан Мбаппе («Реал»).
5. Деклан Райс («Арсенал»).
6. Усман Дембеле («ПСЖ»).
7. Луис Диас («Бавария»).
8. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
9. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
10. Витинья («ПСЖ»).

